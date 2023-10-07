Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Ярче звезд
Киноафиша Сериалы Ярче звезд Сезоны Сезон 1

Yarche zvezd 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Ярче звезд»

В 1-м сезоне шоу «Ярче звезд» главными героями проекта станут обычные люди, которые смогут преобразиться в своих кумиров и выйти в их образе на сцену. Все участники, безусловно, обладают вокальными способностями и артистическим дарованием. Однако они не обучались актерскому мастерству профессионально. Благодаря этому следить за их перевоплощением будет весьма увлекательно. С каждым героем поработала группа гримеров, костюмеров, преподавателей по вокалу. Каждое выступление – это отдельное шоу, впечатляющее масштабом. Примерив на себя образ известного человека, каждый из героев проекта и сам в одночасье становится звездой.

График выхода новых серий Ярче звезд 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
В шоу Гузеевой: кем работает младшая дочь Михалкова от манекенщицы
Выпрашивает квартиру, но съехал с «однушки»: отца вундеркиндов Теплякова поймали на лжи
Затмит и Киркорова, и Баскова: этот российский певец вот-вот станет мировой звездой
Сколько зарабатывает Костомаров за один день: ахнете, узнав эту цифру
Королева изнемогает без Николаева: очевидное невозможно игнорировать
Гайдай принципиально не снимал этих советских актеров: речь про лучших из лучших
Фронтовики недолюбливали одного русского актера: не поверите, узнав, о ком речь
Скрыть не удалось: правду о состоянии Пахмутовой выдали самые близкие
Гном Гномыча и Арсения разлучат с любимой женщиной: Плющенко пора искать замену
Умер одиноким в глухой деревне: страшные подробности смерти Кононова из «Большой перемены»
Сразу после смерти бывшей жены беда приключилась и с сыном Домогарова
Пытались скрыть, но не смогли: вопиющая ошибка в «Бриллиантовой руке» стала очевидна спустя годы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше