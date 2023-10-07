Menu
Yarche zvezd (2023), season 1

Yarche zvezd 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 26 hours 0 minute
"Yarche zvezd" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Ярче звезд» главными героями проекта станут обычные люди, которые смогут преобразиться в своих кумиров и выйти в их образе на сцену. Все участники, безусловно, обладают вокальными способностями и артистическим дарованием. Однако они не обучались актерскому мастерству профессионально. Благодаря этому следить за их перевоплощением будет весьма увлекательно. С каждым героем поработала группа гримеров, костюмеров, преподавателей по вокалу. Каждое выступление – это отдельное шоу, впечатляющее масштабом. Примерив на себя образ известного человека, каждый из героев проекта и сам в одночасье становится звездой.

8.3 IMDb
Yarche zvezd List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
7 October 2023
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
14 October 2023
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
21 October 2023
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
28 October 2023
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
4 November 2023
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
11 November 2023
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
18 November 2023
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
25 November 2023
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
2 December 2023
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
9 December 2023
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
16 December 2023
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
23 December 2023
Финал
Season 1 Episode 13
30 December 2023
