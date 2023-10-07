В 1-м сезоне шоу «Ярче звезд» главными героями проекта станут обычные люди, которые смогут преобразиться в своих кумиров и выйти в их образе на сцену. Все участники, безусловно, обладают вокальными способностями и артистическим дарованием. Однако они не обучались актерскому мастерству профессионально. Благодаря этому следить за их перевоплощением будет весьма увлекательно. С каждым героем поработала группа гримеров, костюмеров, преподавателей по вокалу. Каждое выступление – это отдельное шоу, впечатляющее масштабом. Примерив на себя образ известного человека, каждый из героев проекта и сам в одночасье становится звездой.