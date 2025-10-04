Меню
Ярче звезд (2023), 3 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Ярче звезд Сезоны Сезон 3

Yarche zvezd 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 2
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
8.3 IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Ярче звезд 3 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 01
Сезон 3 Серия 1
4 октября 2025
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
11 октября 2025
