Ярче звезд (2023), 3 сезон
О телешоу
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
К сожалению, постер отсутствует
Yarche zvezd
16+
Название
Сезон 3
Премьера сезона
4 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
2
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
8.3
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Ярче звезд 3 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 01
Сезон 3
Серия 1
4 октября 2025
Выпуск 2
Сезон 3
Серия 2
11 октября 2025
