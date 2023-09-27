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Постер к 1-му сезону сериала Субботняя жена
Киноафиша Сериалы Субботняя жена Сезоны Сезон 1

Subbotnyaya zhena 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Субботняя жена»

В 1-м сезоне сериала «Субботняя жена» Анна Полонская напрасно сделала ставку на семью. Супруг решил бросить ее, оставив буквально ни с чем на улице. Но Аню не волновала его афера с имуществом, для женщины главное было остаться рядом со своей дочерью Полиной. Чтобы содержать себя и ребенка, Аня начала искать работу. После нескольких безуспешных попыток она согласилась поработать на бизнесмена Юру, которому требовалась фальшивая невеста для его матери. После тяжелого разрыва с предыдущей женой Юрий не хотел ни с кем сближаться, но мама не давала ему покоя, требуя жениться. Спустя некоторое время Аня почувствовала, что неравнодушна к Юре.

Список серий 1-го сезона сериала «Субботняя жена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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