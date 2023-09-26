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Постер к 1-му сезону сериала Никому не расскажем
Киноафиша Сериалы Никому не расскажем Сезоны Сезон 1

Nikomu ne rasskazhem 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Никому не расскажем»

В 1-м сезоне сериала «Никому не расскажем» привлекательная медсестра Ася встречается с прекрасным молодым человеком по имени Алексей, заботится о своей матери и младшей сестре и думает, что в ее жизни все сложилось как нельзя лучше. Все меняется после того, как у Аси начинается роман с ее женатым коллегой. Девушка бросает Лешу ради него, но Игорь разводиться с женой не спешит. В это время Алексей делает все, чтобы снова добиться своей избранницы. Но после ее отказа Леша загадочным образом погибает. Ася становится главной подозреваемой. Она не может воспользоваться своим алиби, поскольку  в ту ночь была с Игорем, а прокурором является его жена…

Список серий 1-го сезона сериала «Никому не расскажем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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