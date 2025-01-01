Меню
Никому не расскажем
Постеры
Постеры сериала «Никому не расскажем»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Не выдумка, а хроника: реальные события, ставшие основой «Игры престолов» — вот что Мартин позаимствовал из истории Европы
Netflix нещадно перекраивал сюжет «Ведьмака», но эти 7 моментов передал с точностью: как и описывал Сапковский в книгах
Российская «Алиса в стране чудес» собрала больше 1 млрд рублей в прокате: в США снимут новую версию – Пересильд не позовут, главную роль сыграет певица
Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном
«Лучшая история»: спецвыпуск «Леди Баг» с 8,5 баллами внезапно переплюнул весь сериал — новые герои требуют отдельного спин-оффа
«Феноменально!»: так постоянно говорил Лосяш из «Смешариков» – спорим, вы не знали, почему создатели выбрали это слово?
Всего 1 сериал Первого канала в 2025 году «побил» детективы НТВ: зрители ждали несколько лет – в итоге прозвали «полной дичью о войне»
«Погоди, Петенька, остался рядок и петелька»: вспомните 5 фильмов СССР по героиням, вяжущим в кадре (тест)
«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку
«Очень странные дела» появились благодаря Кингу, Спилбергу и «Чужому» — но сама идея родилась из жуткого реального эксперимента ЦРУ
В «Интерстелларе» передали «привет» СССР — но 99% зрителей так и не заметили: Нолан к этой отсылке вообще не причастен
