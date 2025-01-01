Постеры сериала «Никому не расскажем»

Не выдумка, а хроника: реальные события, ставшие основой «Игры престолов» — вот что Мартин позаимствовал из истории Европы

Netflix нещадно перекраивал сюжет «Ведьмака», но эти 7 моментов передал с точностью: как и описывал Сапковский в книгах

Российская «Алиса в стране чудес» собрала больше 1 млрд рублей в прокате: в США снимут новую версию – Пересильд не позовут, главную роль сыграет певица

Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

«Лучшая история»: спецвыпуск «Леди Баг» с 8,5 баллами внезапно переплюнул весь сериал — новые герои требуют отдельного спин-оффа

«Феноменально!»: так постоянно говорил Лосяш из «Смешариков» – спорим, вы не знали, почему создатели выбрали это слово?

Всего 1 сериал Первого канала в 2025 году «побил» детективы НТВ: зрители ждали несколько лет – в итоге прозвали «полной дичью о войне»

«Погоди, Петенька, остался рядок и петелька»: вспомните 5 фильмов СССР по героиням, вяжущим в кадре (тест)

«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку

«Очень странные дела» появились благодаря Кингу, Спилбергу и «Чужому» — но сама идея родилась из жуткого реального эксперимента ЦРУ