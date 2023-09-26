Menu
Nikomu ne rasskazhem 2023, season 1

Nikomu ne rasskazhem season 1 poster
Nikomu ne rasskazhem 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Nikomu ne rasskazhem" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Никому не расскажем» привлекательная медсестра Ася встречается с прекрасным молодым человеком по имени Алексей, заботится о своей матери и младшей сестре и думает, что в ее жизни все сложилось как нельзя лучше. Все меняется после того, как у Аси начинается роман с ее женатым коллегой. Девушка бросает Лешу ради него, но Игорь разводиться с женой не спешит. В это время Алексей делает все, чтобы снова добиться своей избранницы. Но после ее отказа Леша загадочным образом погибает. Ася становится главной подозреваемой. Она не может воспользоваться своим алиби, поскольку  в ту ночь была с Игорем, а прокурором является его жена…

"Nikomu ne rasskazhem" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 September 2023
TV series release schedule
