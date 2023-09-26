В 1-м сезоне сериала «Никому не расскажем» привлекательная медсестра Ася встречается с прекрасным молодым человеком по имени Алексей, заботится о своей матери и младшей сестре и думает, что в ее жизни все сложилось как нельзя лучше. Все меняется после того, как у Аси начинается роман с ее женатым коллегой. Девушка бросает Лешу ради него, но Игорь разводиться с женой не спешит. В это время Алексей делает все, чтобы снова добиться своей избранницы. Но после ее отказа Леша загадочным образом погибает. Ася становится главной подозреваемой. Она не может воспользоваться своим алиби, поскольку в ту ночь была с Игорем, а прокурором является его жена…