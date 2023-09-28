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Постер к 1-му сезону сериала На реке
Киноафиша Сериалы На реке Сезоны Сезон 1

Na reke 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «На реке»

В 1-м сезоне сериала «На реке» Светлана долгое время работает в клинике реабилитологом. Ее жизнь можно назвать сложившейся. Все меняет роковая случайность. Женщина нечаянно своими глазами видит сцену кровавой расправы над ее другом Денисом. Ужас увиденного плохо отразился на ее памяти. Света понимает, что теперь ей угрожает опасность, и уезжает из города. Она не знает, что за ней уже установлена слежка. Влиятельные люди похищают Светлану, чтобы обезопасить себя от ее свидетельских показаний. Но в этот раз удача была на стороне Светы. В ее жизни появился мужчина, который готов помочь.

График выхода новых серий На реке 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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