Бессонница 2024, 1 сезон

Insomnia
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бессонница»

В 1-м сезоне сериала «Бессонница» главной героиней этой истории оказывается 39-летняя Эмма Аверилл, которая боится повторить судьбу своей матери. В возрасте сорока лет у ее матери был сильнейший психотический срыв, она напрочь лишилась сна, а потом и рассудка. Эмме исполняется 40 лет, и она действительно начинает вести себя в точности, как ее родительница. На протяжении четырнадцати дней Аверилл не может уснуть. При этом героиня начинает думать, что здесь могут действовать и другие силы. Ей предстоит справиться со множеством психологических проблем, чтобы докопаться до истины и вновь обрести гармонию с собственной душой.

Рейтинг сериала

0.0
6.2 IMDb
Список серий сериала Бессонница График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 мая 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 мая 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 июня 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 июня 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 июня 2024
