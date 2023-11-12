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Киноафиша Сериалы Маяк 23 Сезоны Сезон 1

Beacon 23
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маяк 23»

В 1-м сезоне сериала «Маяк 23» однажды Астер знакомится с Халаном, бывшим военным. Они вдвоем попадают в западню внутри маяка в просторах Вселенной. Эти маяки помогают космонавтам не заблудиться на просторах галактики. Каждым маяком управляет один из профессиональных людей и искусственный интеллект. Астер загадочным образом обнаруживает путь к одинокому хранителю маяка Халану, после чего разворачивается напряженная битва. Халан начинает сомневаться, кем является Астер – другом или противником. Способность главной героини скрывать свои намерения и мотивы может сделать ее грозным противником.

График выхода новых серий Маяк 23 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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