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Постер к 1-му сезону сериала Галя, у нас отмена
Киноафиша Сериалы Галя, у нас отмена Сезоны Сезон 1

Galya, u nas otmena 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Галя, у нас отмена»

В 1-м сезоне сериала «Галя, у нас отмена» главным героем этой истории оказывается авантюрист, известный как бармен Фил. Когда он узнает номер лотерейной бутылки от директора гипермаркета, то сразу претендует на главный приз — автомобиль. Когда та самая бутылка скользит из рук Фила, новым коллегам раскрывается вся неприглядная правда об авантюристе. Теперь Фил должен возместить ущерб за причиненный вред. Молодому авантюристу Филу приходится поближе познакомиться с заместителем директора в лице стервозной дамы, а также заведующей складом, грузчиком и другими сотрудниками гипермаркета.

График выхода новых серий Галя, у нас отмена 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2023
График выхода всех сериалов
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