В 1-м сезоне сериала «Клетка» бывшая детдомовка Настя наконец находит свое счастье. Ее дом – полная чаша, рядом любимый и любящий мужчина, а крошка-сын собирается в первый класс. Но тридцатилетний юбилей приносит героине одни невосполнимые потери. В страшной автомобильной аварии погибают супруг и ребенок женщины, а виновница трагедии уходит от ответа. За рулем джипа была жена очень богатого человека – злобная и неуравновешенная светская львица Елена Шалевич. Ее муж пытается загладить конфликт деньгами, но Настя не соглашается на сделку. За это ей в сумку подкидывают наркотики, и женщина попадает в тюрьму.