Kletka 2001, season 1

Kletka 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 July 2001
Production year 2001
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Kletka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Клетка» бывшая детдомовка Настя наконец находит свое счастье. Ее дом – полная чаша, рядом любимый и любящий мужчина, а крошка-сын собирается в первый класс. Но тридцатилетний юбилей приносит героине одни невосполнимые потери. В страшной автомобильной аварии погибают супруг и ребенок женщины, а виновница трагедии уходит от ответа. За рулем джипа была жена очень богатого человека – злобная и неуравновешенная светская львица Елена Шалевич. Ее муж пытается загладить конфликт деньгами, но Настя не соглашается на сделку. За это ей в сумку подкидывают наркотики, и женщина попадает в тюрьму.

6.3 IMDb
"Kletka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 July 2001
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 July 2001
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 July 2001
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 July 2001
TV series release schedule
