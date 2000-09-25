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Постер к 1-му сезону сериала Что сказал покойник
Киноафиша Сериалы Что сказал покойник Сезоны Сезон 1

Chto skazal pokojnik 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 13
Продолжительность сезона 11 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Что сказал покойник»

В 1-м сезоне сериала «Что сказал покойник» польская дама оказывается в необычайной ситуации. В казино умирающий от выстрела гангстер называет ей секретный шифр, с помощью которого она сможет получить награбленные им драгоценности. Поверенную криминального авторитета тут же захватывают его подельники, чтобы получить эти сведения. Но сделать это оказывается не так-то легко! Кокетливая леди с прекрасной фантазией и отменной женской интуицией оказывает сопротивление представителям гангстерского синдиката. Героиня ведет с противниками изворотливую двойную игру и вступает в сражение с самим лидером преступной шайки.

Список серий 1-го сезона сериала «Что сказал покойник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2000
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2000
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2000
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2000
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 сентября 2000
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 октября 2000
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 октября 2000
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 октября 2000
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 октября 2000
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 октября 2000
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 октября 2000
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 октября 2000
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
5 октября 2000
График выхода всех сериалов
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