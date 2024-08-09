Меню
Истории черепашек-ниндзя 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Истории черепашек-ниндзя
Киноафиша Сериалы Истории черепашек-ниндзя Сезоны Сезон 1

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Истории черепашек-ниндзя»

В 1-м сезоне сериала «Истории черепашек-ниндзя» руководитель института технокосмических исследований Синтия отправляет отряд на выслеживание ученого-мошенника Бакстера Стокмана, который создал мутагенную слизь. С помощью нее он собирается сформировать свою собственную команду героев-мутантов. Ученый планирует начать с обыкновенной мухи. Мутаген превращает четырех братьев-черепах — Микеланджело, Леонардо, Рафаэля и Донателло — и крысу по имени Сплинтер в гуманоидных мутантов, после чего Сплинтер усыновляет черепах. Впереди их ожидает немало увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Список серий сериала Истории черепашек-ниндзя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 августа 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 августа 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 августа 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 августа 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 августа 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 августа 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 августа 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 августа 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 августа 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 августа 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 августа 2024
