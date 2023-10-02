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Киноафиша Сериалы Мендельсон Сезоны Сезон 1

Мендельсон, 1 сезон

Mendelson
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мендельсон»

В 1-м сезоне сериала «Мендельсон» в центре событий оказывается военнослужащий, настоящий русский супергерой, который может решить проблемы всех своих женщин. А женщин в его окружении предостаточно. Три дочери буквально оккупировали все свободные места в доме своими платьями и прочими дамскими штучками. А тут еще погибший коллега завещал главному герою свадебный салон, которым заведует мужененавистница Елена Жукова. И все бы ничего, вот только вдова покойного военнослужащего и ее новый избранник твердо намерены оспорить завещание и присвоить салон себе. Но главный герой не собирается сдаваться без боя.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 2 октября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2023
График выхода всех сериалов
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