В 1-м сезоне сериала «Мендельсон» в центре событий оказывается военнослужащий, настоящий русский супергерой, который может решить проблемы всех своих женщин. А женщин в его окружении предостаточно. Три дочери буквально оккупировали все свободные места в доме своими платьями и прочими дамскими штучками. А тут еще погибший коллега завещал главному герою свадебный салон, которым заведует мужененавистница Елена Жукова. И все бы ничего, вот только вдова покойного военнослужащего и ее новый избранник твердо намерены оспорить завещание и присвоить салон себе. Но главный герой не собирается сдаваться без боя.