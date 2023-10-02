Menu
Mendelson 2023, season 1

Mendelson 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Mendelson" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мендельсон» в центре событий оказывается военнослужащий, настоящий русский супергерой, который может решить проблемы всех своих женщин. А женщин в его окружении предостаточно. Три дочери буквально оккупировали все свободные места в доме своими платьями и прочими дамскими штучками. А тут еще погибший коллега завещал главному герою свадебный салон, которым заведует мужененавистница Елена Жукова. И все бы ничего, вот только вдова покойного военнослужащего и ее новый избранник твердо намерены оспорить завещание и присвоить салон себе. Но главный герой не собирается сдаваться без боя.

Series rating

8.6
Rate 21 votes
6.5 IMDb
Mendelson List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 01
Season 1 Episode 1
2 October 2023
Серия 02
Season 1 Episode 2
2 October 2023
Серия 03
Season 1 Episode 3
3 October 2023
Серия 04
Season 1 Episode 4
3 October 2023
Серия 05
Season 1 Episode 5
4 October 2023
Серия 06
Season 1 Episode 6
4 October 2023
Серия 07
Season 1 Episode 7
5 October 2023
Серия 08
Season 1 Episode 8
5 October 2023
Серия 09
Season 1 Episode 9
9 October 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
10 October 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
11 October 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 October 2023
TV series release schedule
