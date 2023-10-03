Отзывы о сериале «Мендельсон»

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Мендельсон
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Полина Фокина
3 октября 2023, 15:34
Оценка
Очень даже приятный сериал. Случайно его для себя открыли и теперь смотрим каждую серию. Думаю дальше тоже будет интересно. По крайней мере сюжет обещает закрутиться по полной) Особый респект Владимиру Сычеву за отличную роль.
3 октября 2023, 15:34
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mikhail43624chernobai1994
4 октября 2023, 08:55
Оценка
Сериал действительно классный. Меня радует, что он основан на полностью оригинальной идее и с самого начала тут чувствуется стиль, юмор и хорошая актерская игра. Однозначно посмотрите!
4 октября 2023, 08:55
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Киноафиша.инфо
5 октября 2023, 03:24
в ответ на сообщение
Полина Фокина от 3 октября 2023, 15:34
Оценка
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о сериале, спасибо большое ☺️
5 октября 2023, 03:24
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Киноафиша.инфо
5 октября 2023, 03:25
в ответ на сообщение
mikhail43624chernobai1994 от 4 октября 2023, 08:55
Оценка
Здорово, что сериал произвёл на вас впечатление! 😉
5 октября 2023, 03:25
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winifredhorton5005
5 октября 2023, 11:44
Один из немногих наших сериалов, которые смотрю с удовольствием. Это своего рода круто обновленные «Папины дочки» с неожиданными сюжетными поворотами, смелыми режиссерскими находками и правильной житейской моралью. Такое мне нравится.
5 октября 2023, 11:44
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Киноафиша.инфо
5 октября 2023, 15:07
в ответ на сообщение
winifredhorton5005 от 5 октября 2023, 11:44
Оценка
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
5 октября 2023, 15:07
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