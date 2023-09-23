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Постер к 1-му сезону сериала Дом на краю радуги
Киноафиша Сериалы Дом на краю радуги Сезоны Сезон 1

Дом на краю радуги, 1 сезон

Dom na krayu radugi
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом на краю радуги»

В 1-м сезоне сериала «Дом на краю радуги» обеспеченная женщина Катерина работает в музее и живет в хорошем доме в столице. У нее богатый муж и прекрасный сын. Катя привыкла ловить на себе завистливые взгляды других женщин. Однако никто из них и предположить не может, что дома Катя сталкивается с домашним насилием. Ее супруг, бизнесмен Вадим, начал все чаще выпивать спиртное и терять контроль над собой. Катя прощала многое, пока дело не дошло до рукоприкладства. Тогда главная героиня, не думая ни секунды, схватила ребенка и сбежала к сестре Надежде в провинцию. Однако их с Никитой ждал не самый ласковый прием от родственницы. Катя пустилась в бега...

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 23 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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