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Постер к 1-му сезону сериала Книжная девочка
Киноафиша Сериалы Книжная девочка Сезоны Сезон 1

Книжная девочка, 1 сезон

Knizhnaya devochka
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Книжная девочка»

В 1-м сезоне сериала «Книжная девочка» сирота Женя рано похоронила отца с матерью. Ее растила властолюбивая бабка с традиционными старорежимными взглядами на жизнь. Однако Женя не тяготилась контролем и строгостью, поскольку всегда находила утешение в классической литературе. Она грезила о том, что когда-нибудь рыцарь в сверкающих доспехах появится в ее жизни и заберет в свое государство. Рыцаря она обнаружила в лице хирурга клиники, где работала санитаркой. Однако он оказался женат на женщине с тяжелым заболеванием. Когда бабушка узнала о чувствах Жени, она заставила непутевую внучку уволиться. Но забыть первую любовь не так просто.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 23 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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