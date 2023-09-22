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Постер к 1-му сезону сериала Бандитская песня
Киноафиша Сериалы Бандитская песня Сезоны Сезон 1

Бандитская песня, 1 сезон

Dojeok: kalui sori 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандитская песня»

В 1-м сезоне сериала «Бандитская песня» действие происходит в 20-е годы двадцатого столетия. В это время Корея переживает один из самых неспокойных периодов за всю свою историю. Страна оказывается оккупирована Японией. Жители Чосона пребывают в бедственном положении, они буквально остались на улице ни с чем. Будучи лишенными своих жилищ и имущества, люди изгнаны в Японию. Однако нашлись и те, кто отважился пойти в Гандо, страну, где господствует беззаконие. Там люди намерены объединить усилия, чтобы защитить свои родные края от полчища корейцев. Предстоит противостояние, где силы не равны.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 22 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 сентября 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 сентября 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
22 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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