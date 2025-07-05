Меню
Этерна 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Этерна
Этерна Сезоны Сезон 1

Eterna 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Этерна»

В 1-м сезоне сериала «Этерна» события разворачиваются в мире Кэртиана. Престол одного из центральных государств — Талига — оказался захвачен. Члены династии Олларов не имели права претендовать на трон, поэтому решили отобрать его силой у законного наследника. Им удалось это сделать. Тот, кто по праву должен был руководить государством, вынужденно пустился в бега. Теперь главный герой прячется в городе-государстве Агарисе, где заправляет всем лидер местной церкви. Наследник одержим жаждой мести. Он хочет, чтобы справедливость восторжествовала. Но для этого предстоит придумать план, как победить Олларов и вернуть трон.

Рейтинг сериала

0.0
4 голоса
5.2 IMDb

Список серий сериала Этерна
Сезон 1
Я чувствую, что поступаю правильно
Сезон 1 Серия 1
5 июля 2025
Его боль станет её болью
Сезон 1 Серия 2
5 июля 2025
Во имя Единого
Сезон 1 Серия 3
12 июля 2025
Я не доверяю никому
Сезон 1 Серия 4
19 июля 2025
Дальше только пустыня
Сезон 1 Серия 5
26 июля 2025
Их четверо, навеки четверо
Сезон 1 Серия 6
2 августа 2025
