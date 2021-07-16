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Постер к 1-му сезону сериала Команда Флоры
Киноафиша Сериалы Команда Флоры Сезоны Сезон 1

Команда Флоры, 1 сезон

Komanda Flory 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Команда Флоры»

В 1-м сезоне сериала «Команда Флоры» в центре событий оказывается Флора, которая вместе со своей преданной командой друзей стоит на страже сохранения экологии и защиты окружающей среды. Каждый день не проходит для главных героев напрасно. Они спасают экзотические растения и животных, исследуют незнакомую местность и бросают вызов всем недобросовестным личностям, которые выбрасывают мусор на улицах и загрязняют природу. Используя силу растений и необыкновенную технику, которую изобрела сама Флора, команда изо дня в день спешно отправляется туда, где звучит сигнал «Зеленой тревоги».

Список серий 1-го сезона сериала «Команда Флоры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пакет в море
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2021
Высокое напряжение
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2021
Плохое хорошее
Сезон 1 Серия 3
16 июля 2021
Большое дело
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2021
Танцуют все!
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2021
Взрослые тоже играют
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2021
Тыква – мухоловка
Сезон 1 Серия 7
16 июля 2021
Не надо бояться!
Сезон 1 Серия 8
16 июля 2021
Водяная мельница
Сезон 1 Серия 9
16 июля 2021
Чужой огород
Сезон 1 Серия 10
16 июля 2021
Вот это номер
Сезон 1 Серия 11
16 июля 2021
Пятно бензина
Сезон 1 Серия 12
16 июля 2021
Вода, ты куда?!
Сезон 1 Серия 13
16 июля 2021
Безупречный
Сезон 1 Серия 14
16 июля 2021
Пища для размышлений
Сезон 1 Серия 15
16 июля 2021
Незваный гость
Сезон 1 Серия 16
16 июля 2021
Крот и батарейка
Сезон 1 Серия 17
16 июля 2021
Удача Дракона
Сезон 1 Серия 18
16 июля 2021
Чисто сработано
Сезон 1 Серия 19
16 июля 2021
Остров мусора
Сезон 1 Серия 20
1 января 2022
Траглозавры
Сезон 1 Серия 21
1 января 2022
Скрытая угроза
Сезон 1 Серия 22
1 января 2022
Фотосинтез
Сезон 1 Серия 23
1 января 2022
Симбиоз
Сезон 1 Серия 24
1 января 2022
Крошки-еноты
Сезон 1 Серия 25
4 июля 2022
Всегда готов!
Сезон 1 Серия 26
14 августа 2022
График выхода всех сериалов
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