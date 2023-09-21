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Постер к 1-му сезону сериала Холодное блюдо
Киноафиша Сериалы Холодное блюдо Сезоны Сезон 1

Холодное блюдо, 1 сезон

Holodnoe blyudo 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Холодное блюдо»

В 1-м сезоне сериала «Холодное блюдо» Дана встречается с сыном своего начальника. У них тайный роман, поскольку мать Кирилла убеждена, что ее сын заслуживает более достойной невесты. В скором времени в компанию приходит Никита, с которым Дана начинает сотрудничать. Между ними вспыхивают эмоции. Кирилл неприятно удивлен и не желает сдаваться. По его решению Дана лишается работы в рекламном агентстве. Через месяц романтических отношений Никита и Дана решают сыграть свадьбу, но прямо во время церемонии жених оставляет ее… Дана выясняет, что когда-то они уже знали друг друга. Она была его первой любовью…

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 21 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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