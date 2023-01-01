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Постер к 1-му сезону сериала Тайная комната
Киноафиша Сериалы Тайная комната Сезоны Сезон 1

Тайная комната, 1 сезон

Tajnaya komnata 0+
Название Сезон 1
Количество серий 26
Продолжительность сезона 2 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайная комната»

В 1-м сезоне сериала «Тайная комната» семья отправляется в новый дом. Родителям предстоит разобрать вещи и решить много текущих задач, навести порядок в помещениях и обустроить их под себя. Зато детишкам скучать не приходится. Они весело носятся по пустым спальням и гостиной, изучая каждый угол. Так маленькие герои натыкаются на необычную дверь, которую не замечают их родители. Распахнув ее, они очутились в Тайной комнате, где их ждали разнообразные чудеса. Детям стали известны любопытные факты из жизни и культуры еврейского народа. Кроме того, комната помогла им решить повседневные проблемы.

Список серий сериала Тайная комната График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пропажа
Сезон 1 Серия 1
TBA
Тайна серебряного бокала
Сезон 1 Серия 2
TBA
Шесть ленточек
Сезон 1 Серия 3
TBA
Петля времени
Сезон 1 Серия 4
TBA
Десять монеток
Сезон 1 Серия 5
TBA
Весёлая трещотка
Сезон 1 Серия 6
TBA
Мацамен спешит на помощь
Сезон 1 Серия 7
TBA
Парад дружбы
Сезон 1 Серия 8
TBA
Побег из Пустыни
Сезон 1 Серия 9
TBA
Самый ценный подарок
Сезон 1 Серия 10
TBA
Небесные весы
Сезон 1 Серия 11
TBA
Мудрые вопросы
Сезон 1 Серия 12
TBA
Говорящий шалаш
Сезон 1 Серия 13
TBA
Исчезновение бабушки
Сезон 1 Серия 14
TBA
День рождения!
Сезон 1 Серия 15
TBA
Чудо кувшинчика
Сезон 1 Серия 16
TBA
Волшебная Ханукия
Сезон 1 Серия 17
TBA
Новый год деревьев
Сезон 1 Серия 18
TBA
Маленькая копилка для цдаки
Сезон 1 Серия 19
TBA
Дом под защитой!
Сезон 1 Серия 20
TBA
В гостях у шляпника
Сезон 1 Серия 21
TBA
Приключение Тяп-Шляпа
Сезон 1 Серия 22
TBA
Вперед за сидуром!
Сезон 1 Серия 23
TBA
Весёлый Утродром
Сезон 1 Серия 24
TBA
Два пути к одной цели!
Сезон 1 Серия 25
TBA
Проделки Гусь-Куся
Сезон 1 Серия 26
TBA
График выхода всех сериалов
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