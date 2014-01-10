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Постер к 1-му сезону сериала Как выйти замуж за миллионера 2
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Киноафиша Сериалы Как выйти замуж за миллионера 2 Сезоны Сезон 1

Как выйти замуж за миллионера 2, 1 сезон

Kak vyjti zamuzh za millionera 2 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Как выйти замуж за миллионера 2»

В 1-м сезоне сериала «Как выйти замуж за миллионера – 2» главной героиней этой истории становится модельер Полина. После конфликта с ее другом Леонидом девушке не с кем пойти на светское мероприятие, где она просто обязана появиться. На подобные приемы не принято ходить без сопровождения, а время катастрофически поджимает. Понимая, что отыскать спутника в кратчайшие сроки не удастся, Полина нанимает на эту роль молодого фотографа. Они заключают контракт, и парень отлично справляется со своими обязанностями. Ситуация выходит из-под контроля после того, как герои сближаются и юноша понимает, что влюбился в Полину.

Список серий 1-го сезона сериала «Как выйти замуж за миллионера 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 января 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 января 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 января 2014
График выхода всех сериалов
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