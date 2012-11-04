Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я БОГИНЯ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Как выйти замуж за миллионера
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Как выйти замуж за миллионера Сезоны Сезон 1

Как выйти замуж за миллионера , 1 сезон

Kak vyjti zamuzh za millionera 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Как выйти замуж за миллионера »

В 1-м сезоне сериала «Как выйти замуж за миллионера» Женя Красилова славится решительностью и твердым характером. Она всегда хотела связать свою жизнь с журналистикой, проводить серьезные расследования и как минимум перевернуть мир, раскрыв для наивных обывателей шокирующую правду жизни. Но пока она сочиняет для глянца скандальные истории о жизни «селебрити». Однажды из-под ее пера выходит материал «Как выйти замуж за миллионера», который возмущает крупного предпринимателя Леонида Раевского и его избранницу. Олигарх находит Женю и, выразив свое неудовольствие от ее работы, предлагает сделку.

Список серий 1-го сезона сериала «Как выйти замуж за миллионера » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2012
График выхода всех сериалов
Related video
Даже в запой ушел: режиссер пожалел, что отказал в роли д’Артаньяна этому актеру
Отец бомжевал, сын разбазаривал деньги: семейная драма ведущего программы «Такси»
Что не так с ремейком «Каменской»: новая героиня вызывает оторопь
Эту советскую актрису боготворили за границей: в СССР звезде испортили карьеру
«Стыдно»: мать изящно унизила Боярскую на всю страну
«Мальчишка» с длинными волосами: новая Миледи не понравилась всем не только из-за внешности
Врач назвала самую опасную для здоровья кашу: россияне ее обожают
Эта советская актриса одной из первых снялась в индийском кино: в СССР отреагировали неожиданно
«Будто принесли с помойки»: дом бывшей жены Михалкова вызвал оторопь
Вечное напоминание о муже-изменнике: сыновья Шакиры все больше похожи на Пике (фото)
Ни подарков, ни роскоши: Пугачева устроила скромный праздник для двойняшек
Близкие переживают за Пахмутову после смерти Добронравова: вот что творится за закрытыми дверями
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше