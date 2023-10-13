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Постер к 1-му сезону сериала Пригородные крики
Киноафиша Сериалы Пригородные крики Сезоны Сезон 1

Пригородные крики, 1 сезон

John Carpenter's Suburban Screams
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пригородные крики»

В 1-м сезоне сериала «Пригородные крики» в центре событий оказываются простые американцы из пригородов, которые пережили настоящий ужас в своей жизни. Со стороны кажется, что эти люди реализовали американскую мечту и живут поистине счастливой жизнью. У них двухэтажные дома, садики с ухоженными газонами, светлые заборы и улыбчивые дружелюбные приятели, живущие по соседству. Однако каждый из главных героев столкнулся с незримым злом, притаившимся за светлыми улицами пригорода, и заглянул ему прямо в глаза. Потерпевшие, оставшиеся в живых, нашли в себе силы рассказать о том, что им довелось пережить.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 13 октября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2023
График выхода всех сериалов
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