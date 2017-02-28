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Постер к 1-му сезону сериала Кокосовый край
Киноафиша Сериалы Кокосовый край Сезоны Сезон 1

Кокосовый край, 1 сезон

Cocoland 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 1 час 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кокосовый край»

В 1-м сезоне сериала «Кокосовый край» в центре событий оказываются обезьянка, белочка и еще несколько зверьков, которые вместе живут в солнечном кокосовом краю. Каждый день они сталкиваются с разными жизненными ситуациями, которые требуют немедленного разрешения. У каждого героя есть свои особенности, свой взгляд на вещи, свои сильные и слабые стороны характера. Веселые и находчивые зверьки делятся опытом и наблюдениями, соревнуются, помогают друг другу в трудные моменты. Какие бы трудные задачки ни подбрасывала жизнь, эти ребята всегда найдут выход даже из самого сложного положения.

Список серий 1-го сезона сериала «Кокосовый край» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 февраля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 февраля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 февраля 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 февраля 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 февраля 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 февраля 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 февраля 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 февраля 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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