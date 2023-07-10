Menu
Synduality: Noir 2023, season 1

Synduality: Noir season 1 poster
Shindyuariti: Noir 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Synduality: Noir" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Синдуальность: Нуар» в 2222 году нашей эры человечество сталкивается со своими новыми соседями. Прошло около века с тех пор, как Слезы Новолуния — необыкновенный дождь, о котором почти ничего не известно, — пролился на планету и ликвидировал практически всех ее обитателей. Дождь породил беспощадных существ-людоедов, заставив выживших людей спасаться бегством и искать укрытие. Они спрятались в недрах планеты — в городе Амасия. Человеческий вид делает все возможное, чтобы избежать вымирания. Так появляется искусственный интеллект по имени Магус. Людям предстоит понять, союзник это или неприятель.

Series rating

0.0
6.2 IMDb
Synduality: Noir List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
My Name Is...
Season 1 Episode 1
10 July 2023
My Master
Season 1 Episode 2
17 July 2023
Behind the Mask
Season 1 Episode 3
24 July 2023
Wild Daisy
Season 1 Episode 4
31 July 2023
Drifting the Maze
Season 1 Episode 5
7 August 2023
Dice is Cast
Season 1 Episode 6
14 August 2023
My Dear...
Season 1 Episode 7
21 August 2023
Pure Dream
Season 1 Episode 8
28 August 2023
Legendary Hero
Season 1 Episode 9
4 September 2023
Drifters' Pride
Season 1 Episode 10
11 September 2023
Storm of A.I.
Season 1 Episode 11
18 September 2023
Mirage of the Ideal
Season 1 Episode 12
25 September 2023
