В 1-м сезоне сериала «Синдуальность: Нуар» в 2222 году нашей эры человечество сталкивается со своими новыми соседями. Прошло около века с тех пор, как Слезы Новолуния — необыкновенный дождь, о котором почти ничего не известно, — пролился на планету и ликвидировал практически всех ее обитателей. Дождь породил беспощадных существ-людоедов, заставив выживших людей спасаться бегством и искать укрытие. Они спрятались в недрах планеты — в городе Амасия. Человеческий вид делает все возможное, чтобы избежать вымирания. Так появляется искусственный интеллект по имени Магус. Людям предстоит понять, союзник это или неприятель.