Кайтмен: Черт возьми, да! 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кайтмен: Черт возьми, да!
Кайтмен: Черт возьми, да! Сезоны Сезон 1

Kite Man: Hell Yeah!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кайтмен: Черт возьми, да!»

В 1-м сезоне сериала «Кайтмен: Черт возьми, да!» продолжаются приключениях суперзлодея-неудачника Кайтмена. В комиксах DC Чарльза Брауна по кличке Кайтмен принято считать малоизвестным и не очень опасным неприятелем супергероя Бэтмена. Кайтмен совершает безобидные преступления с помощью воздушного змея. На этот раз Кайтмен объединится с новой подругой Золотым Глайдером, или Лизой Снарт. Золотой Глайдер использует во время сражений коньки для фигурного катания, она обладает способностью летать и обладает выдающейся скоростью. Главных героев ожидает немало новых захватывающих приключений.

7.2 IMDb
Список серий сериала Кайтмен: Черт возьми, да!
Сезон 1
Пилот, черт возьми, да! Pilot, Hell Yeah!
Сезон 1 Серия 1
18 июля 2024
Грандиозное открытие, черт возьми, да! Grand Reopening, Hell Yeah!
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2024
Виллиганс, черт возьми, да! Villigan's, Hell Yeah!
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2024
Портальный горшок, черт возьми, да! Portal Potty, Hell Yeah!
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2024
Побег из тюрьмы, черт возьми, да! Prison Break, Hell Yeah!
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2024
День матери и дочери, черт возьми, да! Mother/Daughter Day, Hell Yeah!
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2024
Самый сексуальный злодей в мире, черт возьми, да! Sexiest Villain Alive, Hell Yeah!
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2024
То, что надо, черт возьми, да! Just Right, Hell Yeah!
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2024
Чтобы попасть на другую сторону, черт возьми, да! To Get to the Other Side, Hell Yeah!
Сезон 1 Серия 9
5 сентября 2024
Геройские штучки, черт возьми, да! Hero Stuff, Hell Yeah!
Сезон 1 Серия 10
12 сентября 2024
