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Чистые
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Отзывы о сериале «Чистые»
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Тимофей Куприянов
17 июля 2024, 20:25
Оценка
Неожиданно сильный сериал, который дает тебе гораздо больше, чем рассчитываешь. Честно скажу, поначалу казалось, что это не более, чем эротическая драма в исторических декорациях, но в итоге оказалось, что это сериал, который интригует своей многогранностью, радует мощными актерскими работами, способен похвалиться детективной составляющей и даже триллером. Конечно же, я советую «Чистых» к просмотру.
17 июля 2024, 20:25
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Киноафиша.инфо
18 июля 2024, 18:36
в ответ на сообщение
Тимофей Куприянов от 17 июля 2024, 20:25
Рады, что сериал на вас произвёл впечатление! 🥳
18 июля 2024, 18:36
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Арина Карташова
22 июля 2024, 21:45
Оценка
Интересный сериал, ни капли не желаю, что начали смотреть его вместе с мужем. Местами он довольно откровенный, но вместе с тем здесь нет обнаженки ради таковой. Все, что мы видим перед собой на экране, имеет особый смысл. Мне очень интересно узнать, какова судьба в итоге ждет Ксюшу и Стешу, поэтому мы точно досмотрим «Чистых» до самого конца.
22 июля 2024, 21:45
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Софья Горшнева
23 июля 2024, 14:41
Оценка
По моему мнению, «Чистые» являются интригующим и реально заслуживающим внимания сериалом. Я считаю правильным то, что действие поместили не в наше время, а в начало 20 века. Это позволило насытить сериал множеством серьезных моментов и исторических аллюзий, таких как борьба женщин за свои права. Определенно я советую данный сериал к просмотру.
23 июля 2024, 14:41
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Горбунов Лев
24 июля 2024, 18:59
Оценка
Вот это действительно тот сериал, который можно смело посоветовать к просмотру. У Николая Хомерики получилась насыщенная, увлекательная и жизненная история о нескольких девушках, которые работают в доме терпимости, но это совершенно нельзя назвать их объемной характеристикой. Сюжет смотрит гораздо глубже, раскрывает их образы в очень интригующем и драматическом варианте, и вы определенно должны это увидеть сами. Рекомендую.
24 июля 2024, 18:59
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