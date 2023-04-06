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Постер к 1-му сезону сериала Гюльджемаль
Киноафиша Сериалы Гюльджемаль Сезоны Сезон 1

Гюльджемаль, 1 сезон

Gülcemal 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 30 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гюльджемаль»

В 1-м сезоне сериала «Гюльджемаль» главным героем этой истории оказывается молодой человек по имени Гюльчемаль. В детстве его оставила мать. Будучи сиротой, ребенок рос с затаенной обидой и болью в душе. Это превращало его в жестокого монстра, который может думать только об отмщении. Все меняется после встречи главного героя с восхитительной Девой, которая невольно вовлекается в вихрь огня, страсти и безумия. Гюльчемаль оказывается на этом пути, полном жертв. Он может остаться жестоким охотником, но может и сам превратиться в добычу? Их любовь с Девой кажется невозможной, но так ли это на самом деле?

Список серий 1-го сезона сериала «Гюльджемаль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2023
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2023
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2023
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2023
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
1 июня 2023
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
8 июня 2023
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
15 июня 2023
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
22 июня 2023
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
6 июля 2023
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
13 июля 2023
График выхода всех сериалов
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