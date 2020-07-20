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Киноафиша Сериалы Кроссфаер Сезоны Сезон 1

Кроссфаер, 1 сезон

Chuan Yue Huo Xian 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 36
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Кроссфаер»

В 1-м сезоне сериала «Кроссфаер» главными действующими лицами этой истории становятся два молодых человека, которых связывает одно общее увлечение. Юноши открыли для себя мир киберспорта и с головой погрузились в него. Причем они не хотят просто изредка баловаться этим занятием, оставив его в качестве хобби. Главные герои намерены стать профессионалами игры в Cross Fire, добиться небывалых успехов и затмить соперников. Для того чтобы реализовать свой замысел, парням приходится регулярно тренироваться и прокачивать свои навыки. Каждый из них знает, что нет предела совершенству.

Список серий 1-го сезона сериала «Кроссфаер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 июля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 июля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 июля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 июля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 июля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 июля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 июля 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 августа 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
3 августа 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
4 августа 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 августа 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
6 августа 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
7 августа 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
8 августа 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
10 августа 2020
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
11 августа 2020
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
12 августа 2020
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
13 августа 2020
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
14 августа 2020
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
15 августа 2020
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
17 августа 2020
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
18 августа 2020
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
19 августа 2020
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
20 августа 2020
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
21 августа 2020
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
22 августа 2020
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
24 августа 2020
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
25 августа 2020
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
26 августа 2020
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
27 августа 2020
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
28 августа 2020
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
29 августа 2020
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
29 августа 2020
График выхода всех сериалов
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