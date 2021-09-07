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Постер к 1-му сезону сериала Цзюнь Цзюлин
Киноафиша Сериалы Цзюнь Цзюлин Сезоны Сезон 1

Цзюнь Цзюлин, 1 сезон

Jun Jiu Ling 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цзюнь Цзюлин»

В 1-м сезоне сериала «Цзюнь Цзюлин» в центре событий оказывается молодая прекрасная девушка по имени Чу Цзю Линг, которая собирается выйти замуж за императорского гвардейца. Однако именно накануне венчания она выясняет, что ее муж и дядя причастны к смерти ее отца. Именно ценой его гибели дяде главной героини удалось заполучить престол. Чу Цзю Линг возвращается во дворец с новой личностью — Чжун Чжэнь Чжэнь. Она хочет раскрыть план императора, чтобы помочь тем, кто станет следующей жертвой его политических амбиций. Для того чтобы сблизиться с царской семьей, девушка меняет имя на Цзюнь Цзю Линг и становится доктором.

Список серий 1-го сезона сериала «Цзюнь Цзюлин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 сентября 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 сентября 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 сентября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 сентября 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 сентября 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
12 сентября 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 сентября 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
13 сентября 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
14 сентября 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
14 сентября 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
15 сентября 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
15 сентября 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
15 сентября 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
15 сентября 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
15 сентября 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
15 сентября 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
22 сентября 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
22 сентября 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
22 сентября 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
22 сентября 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
22 сентября 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
22 сентября 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
29 сентября 2021
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
29 сентября 2021
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
29 сентября 2021
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
29 сентября 2021
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
29 сентября 2021
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
29 сентября 2021
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
6 октября 2021
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
6 октября 2021
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
6 октября 2021
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
6 октября 2021
График выхода всех сериалов
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