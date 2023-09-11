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Постер к 1-му сезону сериала Кино 3.0
Киноафиша Сериалы Кино 3.0 Сезоны Сезон 1

Кино 3.0, 1 сезон

Kino 3.0 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кино 3.0»

В 1-м сезоне сериала «Кино 3.0» создатели проекта проводят исследование о том, что за последние 30 лет произошло с киноиндустрией в России, а также знаменитыми людьми, причастными к кинематографу. В трех сериях детально освещается развитие российского кинопроизводства с начала 90-х года по 20-е годы XXI века. Комментируют происходящее на экране режиссеры и актеры, известные каждому в нашей стране. Среди них – Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Алексей Нужный, Петр Буслов, Владимир Хотиненко, Петр Ануров, Сергей Сельянов, Егор Кончаловский и другие.

График выхода новых серий Кино 3.0 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2023
График выхода всех сериалов
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