Звериный детектив 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звериный детектив
Звериный детектив Сезон 1

Zverinyj detektiv
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Звериный детектив»

В 1-м сезоне сериала «Звериный детектив» действие происходит в Дальнем Лесу, где испокон веков царят уют и благополучие. Все четвероногие обитатели этих краев дружат между собой, относятся к братьям меньшим с уважением и заботой. Обязательным условием проживания в городке является неукоснительное следование законам. Основной из них предполагает полный запрет на хищничество. Того, кто нарушает правило, ожидает строгое наказание. Всеобщий порядок нарушает зверское преступление: неизвестный жестоко расправился с ни с чем не повинным Зайцем. За расследование принимаются опытный сыщик Барсук-старший и его молодой коллега Барсукот.

