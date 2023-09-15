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Постер к 1-му сезону сериала Неправильное воспитание
Киноафиша Сериалы Неправильное воспитание Сезоны Сезон 1

Неправильное воспитание, 1 сезон

Miseducation
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неправильное воспитание»

В 1-м сезоне сериала «Неправильное воспитание» главной героиней этой истории становится перспективная и амбициозная молодая женщина, которая долго и усердно работала над своей публичной карьерой. Она мечтала о том, что станет влиятельной и уважаемой персоной, активно работала ради достижения своей цели и добилась немалых успехов. Однако в жизни каждой медийной личности хотя бы раз в жизни происходит нечто, что способно вмиг уничтожить репутацию и перечеркнуть все былые заслуги. Так, после сокрушительного фиаско главная героиня поступает в университет маленького городка, где намеревается вернуть себе привилегированное положение в обществе.

Список серий сериала Неправильное воспитание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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