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Постер к 1-му сезону сериала День похищения
Киноафиша Сериалы День похищения Сезоны Сезон 1

День похищения, 1 сезон

Yugoeui nal
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «День похищения»

В 1-м сезоне сериала «День похищения» главной героиней этой истории становится Ким Мён-джун. Она столкнулась с настоящим кошмаром в жизни. Женщина выяснила, что ее дочь тяжело больна, а на лечение у нее не хватает финансовых возможностей. Чтобы исправить бедственное положение, она решается на совершение преступления. Ким Мён-джун похищает девочку, которая воспитывалась в богатой семье. Она надеется, что ее родители заплатят за девочку большой выкуп. Вот только ситуация разворачивается по другому сценарию: девочка лишается памяти, Мён-джун приходится притвориться ее родителем и, что самое чудовищное, ее родители мертвы.

График выхода новых серий День похищения 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 сентября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 октября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 октября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 октября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 октября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 октября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 октября 2023
График выхода всех сериалов
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