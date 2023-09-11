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Постер к 1-му сезону сериала Совершенно другой
Киноафиша Сериалы Совершенно другой Сезоны Сезон 1

Совершенно другой, 1 сезон

İki Yabancı
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Совершенно другой»

В 1-м сезоне сериала «Совершенно другой» главные герои – молодая девушка и парень – знакомятся при трагических обстоятельствах. Поводом для их встречи становится жестокое убийство Хамди Атилбая, взбудоражившее всю турецкую общественность. Именно это преступление становится началом романтической истории начинающего прокурора и перспективного журналиста. Вот только все оказывается не так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд. Журналиста Кенана больше привлекает не значимость события, а возможность сблизиться с Лейлой. Его чувства взаимны. Но отец Кенана – прокурор Туран, и это заставляет Лейлу держаться в стороне.

График выхода новых серий Совершенно другой 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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