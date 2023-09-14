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Постер к 1-му сезону сериала Принц и нищая
Киноафиша Сериалы Принц и нищая Сезоны Сезон 1

Принц и нищая, 1 сезон

Princ i nishchaya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Принц и нищая»

В 1-м сезоне сериала «Принц и нищая» Света отправилась в город, где родилась, чтобы проведать отца. Видя, что он нуждается в заботе, она принимает решение остаться там. Молодая женщина устраивается в банк, руководителем которого является Антон, ее первая любовь. Герои понимают, что не забыли прежних чувств. При этом мама Антона всеми силами хочет женить сына на дочери известного предпринимателя Виктора Шмелева. Она не догадывается, что его финансовое положение сейчас нельзя назвать завидным. Шмелев хочет получить «родственную» поддержку от будущего зятя. Шмелев и мать Антона объединяются, чтобы испортить отношения Светы и Антона.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 14 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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