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Киноафиша Сериалы Месье Спейд Сезоны Сезон 1

Monsieur Spade
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 1
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Месье Спейд»

В 1-м сезоне сериала «Месье Спейд» события разворачиваются в 1960-х годах двадцатого столетия. Изрядно постаревший месье Спейд, который долгие годы работал частным детективом, поселился экспатом на юге Франции. Он планировал безмятежно наслаждаться прелестями провинции, однако и в спокойной глуши главный герой умудряется столкнуться с новой угрозой. В 1963 году месье Спейду приходится приняться за расследование чудовищного убийства. Жертвами преступления стали шесть монахинь. Сыщику предстоит выяснить, кому могли помешать обитательницы монастыря и кто ответственен за их убийство.

График выхода новых серий Месье Спейд 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 января 2024
График выхода всех сериалов
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