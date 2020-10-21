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Постер к 1-му сезону сериала Шифр
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Киноафиша Сериалы Шифр Сезоны Сезон 1

Шифр, 1 сезон

Cypher 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Шифр»

Мрачный детектив о гениальном дешифровщике. Во время спецоперации агенты ФБР находят странный код: с таким в Бюро ещё не сталкивались. Чтобы расшифровать находку, начальство обращается к Уиллу, профессиональному криптоаналитику с тёмным прошлым. Тот понимает, что каждая строка шифра — чья-то дата смерти, а сам документ — огромный список будущих жертв. В это время причастные к расследованию начинают погибать один за другим. ФБР охватывает атмосфера подозрения и страха. Теперь Уилл должен любой ценой остановить эпидемию убийств и найти виновных, ведь где-то в списке есть и его имя.

Список серий 1-го сезона сериала «Шифр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Код The Code
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2020
Ходячий мертвец Deadman Walking
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2020
Тупик Dead End
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2020
С возвращением Welcome Back
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2020
Вторая смерть Second Death
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2020
Ахиллесова пята Achilles Heel
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2020
Змея и мышь The Snake and the Mouse
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2020
График выхода всех сериалов
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