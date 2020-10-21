Мрачный детектив о гениальном дешифровщике. Во время спецоперации агенты ФБР находят странный код: с таким в Бюро ещё не сталкивались. Чтобы расшифровать находку, начальство обращается к Уиллу, профессиональному криптоаналитику с тёмным прошлым. Тот понимает, что каждая строка шифра — чья-то дата смерти, а сам документ — огромный список будущих жертв. В это время причастные к расследованию начинают погибать один за другим. ФБР охватывает атмосфера подозрения и страха. Теперь Уилл должен любой ценой остановить эпидемию убийств и найти виновных, ведь где-то в списке есть и его имя.