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Постер к 1-му сезону сериала Я и есть Джелаладдин
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Я и есть Джелаладдин Сезоны Сезон 1

Я и есть Джелаладдин, 1 сезон

Mendirman Jaloliddin 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Я и есть Джелаладдин»

В XIII веке государство Хорезм достигает своего наивысшего расцвета при правлении хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада. Старший сын великого правителя, Джелаладдин является шехзаде по праву рождения — то есть будущим султаном Хорезма. Однако во дворце идет непрерывная борьба за власть, ведь у Джалала есть сводные братья, рожденные от второй жены султана. В обстановке дворцовых интриг и предательства происходит становление Джалала, который шаг за шагом преодолевает все препятствия, закаляя свой и без того твердый нрав. Но вскоре Джелаладдина ждет самое большое испытание — он вступит в смертельную схватку с самим Чингисханом. Сможет ли наследник престола одержать победу и по праву занять место правителя?

Список серий 1-го сезона сериала «Я и есть Джелаладдин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1-qism
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2021
Серия 2 2-qism
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2021
Серия 3 3-qism
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2021
Серия 4 4-qism
Сезон 1 Серия 4
7 марта 2021
Серия 5 5-qism
Сезон 1 Серия 5
14 марта 2021
Серия 6 6-qism
Сезон 1 Серия 6
21 марта 2021
Серия 7 7-qism
Сезон 1 Серия 7
28 марта 2021
Серия 8 8-qism
Сезон 1 Серия 8
4 апреля 2021
Серия 9 qism 9
Сезон 1 Серия 9
11 апреля 2021
Серия 10 qism 10
Сезон 1 Серия 10
18 апреля 2021
Серия 11 qism 11
Сезон 1 Серия 11
25 апреля 2021
Серия 12 qism 12
Сезон 1 Серия 12
2 мая 2021
Серия 13 qism 13
Сезон 1 Серия 13
9 мая 2021
График выхода всех сериалов
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