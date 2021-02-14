В XIII веке государство Хорезм достигает своего наивысшего расцвета при правлении хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада. Старший сын великого правителя, Джелаладдин является шехзаде по праву рождения — то есть будущим султаном Хорезма. Однако во дворце идет непрерывная борьба за власть, ведь у Джалала есть сводные братья, рожденные от второй жены султана. В обстановке дворцовых интриг и предательства происходит становление Джалала, который шаг за шагом преодолевает все препятствия, закаляя свой и без того твердый нрав. Но вскоре Джелаладдина ждет самое большое испытание — он вступит в смертельную схватку с самим Чингисханом. Сможет ли наследник престола одержать победу и по праву занять место правителя?