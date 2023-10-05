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Киноафиша Сериалы Все и прямо сейчас Сезоны Сезон 1

Все и прямо сейчас, 1 сезон

Everything Now
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Все и прямо сейчас»

В 1-м сезоне сериала «Все прямо сейчас» главной героиней истории становится семнадцатилетняя девушка по имени Мия. Ей пришлось на долгое время прекратить учебу в связи с проблемами со здоровьем. Мия оставила свою школу в Лондоне, чтобы провести долгий период времени в больнице, где врачи помогали ей бороться с истощением, вызванным нервной анорексией. После исцеления Мии предстоит вновь вернуться в шестой класс и наверстать упущенное. Девушка переживает потрясения, которые знакомы многим тинейджерам в ее возрасте. Она учится принимать себя и свое тело, а также справляться с проблемами без вреда для собственного здоровья.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 5 октября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2023
График выхода всех сериалов
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