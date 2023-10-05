В 1-м сезоне сериала «Все прямо сейчас» главной героиней истории становится семнадцатилетняя девушка по имени Мия. Ей пришлось на долгое время прекратить учебу в связи с проблемами со здоровьем. Мия оставила свою школу в Лондоне, чтобы провести долгий период времени в больнице, где врачи помогали ей бороться с истощением, вызванным нервной анорексией. После исцеления Мии предстоит вновь вернуться в шестой класс и наверстать упущенное. Девушка переживает потрясения, которые знакомы многим тинейджерам в ее возрасте. Она учится принимать себя и свое тело, а также справляться с проблемами без вреда для собственного здоровья.