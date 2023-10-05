Menu
Season premiere 5 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
В 1-м сезоне сериала «Все прямо сейчас» главной героиней истории становится семнадцатилетняя девушка по имени Мия. Ей пришлось на долгое время прекратить учебу в связи с проблемами со здоровьем. Мия оставила свою школу в Лондоне, чтобы провести долгий период времени в больнице, где врачи помогали ей бороться с истощением, вызванным нервной анорексией. После исцеления Мии предстоит вновь вернуться в шестой класс и наверстать упущенное. Девушка переживает потрясения, которые знакомы многим тинейджерам в ее возрасте. Она учится принимать себя и свое тело, а также справляться с проблемами без вреда для собственного здоровья.

6.8 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
5 October 2023
TV series release schedule
