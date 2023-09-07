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Постер к 1-му сезону сериала Из породы убийц
Киноафиша Сериалы Из породы убийц Сезоны Сезон 1

Из породы убийц, 1 сезон

The Killing Kind
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Из породы убийц»

В 1-м сезоне сериала «Из породы убийц» главной героиней этой истории оказывается молодая привлекательная женщина по имени Ингрид Льюс — первоклассный адвокат. Она пытается восстановить свою жизнь после того, как чересчур сблизилась со своим бывшим клиентом. Льюис всегда была профессионалом в сфере юриспруденции и прекрасно знала о последствиях такого тесного взаимодействия. Однако Джон оказался очень харизматичным и обаятельным молодым человеком, перед которым было бы трудно устоять любой женщине. При этом Ингрид понимает, что Джон Уэбстер опасен. Его обвиняют в домогательстве и преследовании.

Список серий сериала Из породы убийц График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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