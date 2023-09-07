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Постер к 1-му сезону сериала Камень желаний
Киноафиша Сериалы Камень желаний Сезоны Сезон 1

Камень желаний, 1 сезон

Dilek Taşı
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Камень желаний»

В 1-м сезоне сериала «Камень желаний» действие происходит в Стамбуле в конце 80-х годов двадцатого столетия. Арас и Рючхан Рона счастливы в браке. У них есть деньги, положение в обществе и влияние. Однажды они нанимают себе в дом в качестве прислуги супружескую пару, Фиген и Мустафу Кутлу, которые воспитывают маленькую дочку Джемре. По роковому стечению обстоятельств отец малышки нарушает закон и оказывается приговорен к смертной казни. Женщина, которая родила Джемре, не может забрать ее под опеку. Тогда семья Рона удочеряют Джемре. Но их гуманный поступок приводит к таким событиям, предугадать которые никто был не в силах.

График выхода новых серий Камень желаний 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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