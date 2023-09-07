В 1-м сезоне сериала «Камень желаний» действие происходит в Стамбуле в конце 80-х годов двадцатого столетия. Арас и Рючхан Рона счастливы в браке. У них есть деньги, положение в обществе и влияние. Однажды они нанимают себе в дом в качестве прислуги супружескую пару, Фиген и Мустафу Кутлу, которые воспитывают маленькую дочку Джемре. По роковому стечению обстоятельств отец малышки нарушает закон и оказывается приговорен к смертной казни. Женщина, которая родила Джемре, не может забрать ее под опеку. Тогда семья Рона удочеряют Джемре. Но их гуманный поступок приводит к таким событиям, предугадать которые никто был не в силах.