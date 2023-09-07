Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dilek Taşı 2023 - 2024, season 1

Dilek Taşı season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dilek Taşı Seasons Season 1

Dilek Taşı
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 40 hours 0 minute
"Dilek Taşı" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Камень желаний» действие происходит в Стамбуле в конце 80-х годов двадцатого столетия. Арас и Рючхан Рона счастливы в браке. У них есть деньги, положение в обществе и влияние. Однажды они нанимают себе в дом в качестве прислуги супружескую пару, Фиген и Мустафу Кутлу, которые воспитывают маленькую дочку Джемре. По роковому стечению обстоятельств отец малышки нарушает закон и оказывается приговорен к смертной казни. Женщина, которая родила Джемре, не может забрать ее под опеку. Тогда семья Рона удочеряют Джемре. Но их гуманный поступок приводит к таким событиям, предугадать которые никто был не в силах.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
5.4 IMDb
Write review
Dilek Taşı List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
25 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
15 November 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
22 November 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 November 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
6 December 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
13 December 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
20 December 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
27 December 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
3 January 2024
Episode 18
Season 1 Episode 18
10 January 2024
Episode 19
Season 1 Episode 19
17 January 2024
Episode 20
Season 1 Episode 20
24 January 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more