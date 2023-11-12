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Киноафиша Сериалы Камень желаний Отзывы

Отзывы о сериале «Камень желаний»

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Комментарии Обсудить в чате
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irma G.D 12 ноября 2023, 16:18
Фильм и сюжет нравиться актуальная тема.Актеры все подобраны хорошо. мне нравиться сериал своим сюжетом и рассказом о бедных людях находящиеся в безысходности ,их борьба и вера в лучшее...
12 ноября 2023, 16:18 Ответить
Киноафиша.инфо 12 ноября 2023, 19:34
в ответ на сообщение irma G.D от 12 ноября 2023, 16:18
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
12 ноября 2023, 19:34 Ответить
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