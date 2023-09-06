Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала На дежурство заступил!
Киноафиша Сериалы На дежурство заступил! Сезоны Сезон 1

На дежурство заступил!, 1 сезон

B.O. 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «На дежурство заступил!»

В 1-м сезоне сериала «На дежурство заступил!» главным действующим лицом этой истории становится неуклюжий полицейский по имени Сузано, который всеми силами стремится прыгнуть выше головы после повышения. Его перевели из сельской местности и назначили руководителем городского полицейского управления. Новый босс переворачивает жизнь участка вверх дном, пытаясь произвести впечатление на начальство. Его новые коллеги полны скепсиса относительно того, что Сузано может долго продержаться на новой должности. Но его нетривиальный подход к делу и широкая душа могут стать именно тем секретным оружием, благодаря которому преступности будет положен конец.

Список серий сериала На дежурство заступил! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Медвежья сила Faca no Ursinho
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2023
Хороший полицейский, лучший полицейский Policial Bom, Policial Melhor Ainda
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2023
Бессмертная операция Operação Imortal
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2023
Собачий полдень Dia de Cão
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2023
Праздник анчоусов Festa da Manjuba
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2023
Полицейский карнавал Carnapol
Сезон 1 Серия 6
6 сентября 2023
Взрывная угроза Delegado Buuum-dão
Сезон 1 Серия 7
6 сентября 2023
Сузано идет, спасайся кто может Corra que o Suzano Vem Aí
Сезон 1 Серия 8
6 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Потерял все волосы неспроста: Малахов действительно серьезно болен
Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Этого певца в России ненавидит только Ваенга: женщины без ума от вида его груди
Этого никогда не забудет: Шуфутинский отличился в день свадьбы внука
Тест: выберите сериал, а мы назовем вашу главную черту
«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Сына родила молодая учительница: семью Астахова потрясла новость о пополнении
Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли
Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо
Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность
Из гадкого утенка в лебедя: преображение дочери Жади из «Клона» поражает (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше